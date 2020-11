Un 'corto' contro le violenze

Le case famiglia di Sodalitas celebrano la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Realizzato un bellissimo video, per sensibilizzare e dare un segnale di vicinanza.

"Ci siamo vestite di rosso anche noi perché siamo donne che vogliono splendere e promuovere la loro bellezza, la loro unicità e voglia di vivere sempre in ogni circostanza. Anche adesso che non possiamo vedervi e abbracciarvi vogliamo dire a tutte voi figlie, nuore, nipoti e amiche “Abbi cura di splendere!”. Questo è il messaggio che la Casa Famiglia di Busto Garolfo ha rivolto a tutti i familiari dei residenti, tramite whatsapp, per illustrare il bellissimo video realizzato dall’equipe animativa in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. “Per noi e nel nostro ambito, questa giornata significa innanzitutto difendere la bellezza anche delle rughe e la voglia di vivere a qualsiasi età. E’ un obiettivo sociale e culturale che portiamo avanti da sempre. E’ un percorso – sottolinea Marinella Restelli, responsabile dei progetti animativi del Gruppo Sodalitas - che vuole scongiurare il rischio dell’indifferenza e della prevaricazione, ma che soprattutto è teso a vincere la spersonalizzazione e ed affermare l’unicità dell’individuo e della persona anziana”. Un cortometraggio di poco meno di un minuto al quale hanno preso parte anche i residenti della struttura socio sanitaria di Busto Garolfo.

