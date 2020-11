Covid Robecchetto: leggero aumento e un decesso

C'è, purtroppo, un decesso a Robecchetto con Induno per quanto riguarda la situazione legata al Covid-19. Sulle positività, infine, c'è un leggero aumento; in tutto 120 i casi.

C'è, purtroppo, un decesso a Robecchetto con Induno per quanto riguarda la situazione legata al Covid-19. "Alla sua famiglia le più sentite condoglianze e tanta vicinanza da parte di tutti noi - ha scritto il sindaco Giorgio Braga - Per le positività, poi, abbiamo un leggero aumento: due, infatti, i nuovi casi, per un totale di 120. Come si può vedere l'aumento è contenuto, ma costante, speriamo che nei prossimi giorni si abbia un calo delle persone positive. Mi raccomando teniamo alta la guardia e continuiamo ad essere prudenti e responsabili".

