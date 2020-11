Recuperato American Staffordshire

Salvato un cucciolo di American Staffordshire dagli agenti della Polizia locale di Castano Primo, sanzionato il proprietario per omessa custodia di animale.

Salvato un cucciolo di American Staffordshire dagli agenti della Polizia locale di Castano Primo, sanzionato il proprietario. Lo scorso pomeriggio gli uomini del comando di piazza Mazzini, nel centro cittadino avvistavano un cucciolo di cane correre impaurito tra le macchine in transito rischiando così di essere investito. Il piccolo molossoide di razza American Staffordshire Terrier, risultato poi avere circa sei mesi, veniva dapprima attirato da un agente che nel frattempo aveva chiesto l’ausilio di altri colleghi per cercare di prenderlo, finché riuscivano a farlo salire sull’auto di servizio mettendolo in salvo. Veniva così portato presso l’Ats Veterinaria dove con lettore chip veniva identificato il proprietario. Gli agenti rintracciato l’uomo lo invitavano presso il locale comando dove gli veniva riaffidato l’animale, seppur si vedevano costretti a contestargli la prescritta sanzione amministrativa in ottemperanza alla regolamentazione vigente, per omessa custodia di animale, di 50 euro.

