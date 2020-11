Da ‘Bennati’ i regali aiutano il Banco Alimentare

Un obiettivo molto ambizioso quest’anno: donare fino a 300.000 pasti. Anche quest'anno, infatti, il gruppo 'Bennati' oltre che qualità garantirà un aiuto alle persone bisognose grazie al sostegno al Banco Alimentare.

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto le vite di tutti noi e ha messo in grande difficoltà in particolare chi già era più svantaggiato. Le diseguaglianze non sono in quarantena... e, anzi, si registra un incremento della povertà rispetto ai tempi pre-Covid. Facciamo fatica ad immaginare il prossimo Natale, l’emergenza rischia di spegnere i nostri sogni. L’occasione migliore per dare un forte senso a questa festività è quello di renderla una festa autentica, solidale, rispettosa di alcuni valori fondamentali, come la giustizia e la condivisione. Di pari passo, si percepisce, forse più di altri anni, il desiderio di avvicinarsi alle persone a cui si vuole bene, se non si potrà fisicamente con un abbraccio, almeno con un sentito e apprezzato regalo. E così le aziende, che iniziano in questo periodo a predisporre gli omaggi natalizi da destinare a dipendenti, fornitori e clienti. La solidarietà che (r)esiste ce la testimonia la storica azienda di Cassinetta di Lugagnano Bennati, da sempre esempio di eccellenza italiana, nella capacità di unire l’impegno professionale e sociale. “Da tre anni collaboriamo con il Banco Alimentare (Onlus attiva nel recupero delle eccedenze alimentari, per donarle a strutture caritative di tutta Italia) in una stretta alleanza - ci spiega Carlo Bennati - Ogni cesto acquistato contribuisce ad aiutare il Banco Alimentare a distribuire pasti ai più bisognosi. Nel 2018 100.000, nel 2019 200.000... quest’anno l’obiettivo è di donare 300.000 pasti. Scegliendo Bennati, ‘Fai DAVVERO bella figura’. I cesti regalo (acquistabili comodamente online su https://www.bennati.com/15-cesti-natalizi) sono ideati, creati e confezionati con una “formula magica”, segno di una grande attenzione verso il cliente (fino alla consegna, con un servizio puntuale e affidabile): abbondanza (cesti ricchi con una importante selezione dei prodotti), prezzo (il miglior rapporto di qualità e prezzo) e qualità (requisito imprescindibile e qualità certificata)”. Un doppio regalo perché i destinatari dei regali sapranno, grazie alla locandina inserita in ogni confezione, del sostegno al Banco Alimentare. Regalare solidarietà e qualità: gli ingredienti migliori per non sbagliare mai i tuoi regali.

