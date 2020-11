Ladri in farmacia

Questa volta i ladri hanno preso di mira la farmacia della Canonica di via Vittorio Emanuele II a Bernate Ticino. E’ accaduto lunedì sera alle 22.30.

Questa volta i ladri hanno preso di mira la farmacia della Canonica di via Vittorio Emanuele II a Bernate Ticino. E’ accaduto lunedì sera alle 22.30, quando hanno sfondato l’ingresso a colpi di mazza e, una volta all’interno, hanno trafugato la cassa contenente denaro per un ammontare ancora in corso di quantificazione. Quindi sono fuggiti facendo perdere le tracce. Non sarebbero stati rubati medicinali, dalle prime informazioni. I carabinieri sono giunti subito sul posto, ma i ladri sono riusciti a dileguarsi. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili del colpo. Dalle telecamere interne si intravede un uomo, con il volto coperto. Gli accertamenti continueranno nelle prossime ore, visionando i filmati delle telecamere dislocate nella zona.

