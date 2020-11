Covid Robecchetto: sono 112 i positivi

Da 113 a 112: è questo il totale, ad oggi, dei positivi al Covid-19 a Robecchetto con Induno e Malvaglio. Otto sono in Rsa o strutture protette e sette, invece, in ospedale.

Da 113 a 112: è questo il totale, ad oggi, dei positivi al Covid-19 a Robecchetto con Induno e Malvaglio. "Chiaramente il numero è determinato dalla somma dei nuovi positivi e dalla sottrazione delle persone che sono risultate negative al tampone di controllo o che hanno terminato i 21 giorni previsti come quarantena, di cui gli ultimi 7 senza sintomi - scrive il sindaco Giorgio Braga - Otto di questi 112 sono ricoverati in Rsa o strutture protette e sette, invece, in ospedale; nessuna mi risulta essere in terapia intensiva. Quello che, come sempre, mi preme sottolineare è l'importanza del rispetto delle regole di comportamento in vigore".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro