Nosate: vaccini in ambulatorio

Vaccinazioni antinfluenzali anche nell'ambulatorio comunale di Nosate. La notizia è delle scorse ore, come conferma il sindaco Roberto Cattaneo.

Vaccinazioni antinfluenzali anche nell'ambulatorio comunale di Nosate. La notizia è delle scorse ore, come conferma il sindaco Roberto Cattaneo. "Come Comune - spiega il primo cittadino - abbiamo, infatti, chiesto ad Ats di poter svolgere questo servizio e la stessa Azienda Sanitaria ci ha dato la sua disponibilità". Da dicembre, quindi, personale medico sarà presente nei locali a fianco del palazzo Municipale per svolgere, appunto, i vaccini. "Da sottolineare - continua il sindaco - che l'iniziativa è riservata ai residenti nosatesi, dando priorità ai pazienti dei medici di base che non hanno aderito alla campagna antinfluenzale. Si procederà, poi, con le altre persone che ne faranno richiesta, col criterio dell'età anagrafica, fino ad esaurimento delle dosi disponibili". Chi volesse usufruire della prestazione, dovrà preiscriversi entro giovedì 26 novembre, telefonando in Comune al numero 0331/899530, dal lunedì al venerdì (dalle 9.30 alle 11.30), chiedendo della signora Isabella e lasciando il proprio nome, cognome, età, numero di telefono e nome del proprio medico curante. Successivamente si verrà ricontattati, per informare sul giorno e gli orari della vaccinazione e se si rientra tra quanti verranno vaccinati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro