Screening agli arconatesi

Un obiettivo concreto: ridurre i contagi e velocizzare la stabilizzazione del paese. L'Amministrazione di Arconate ha deciso di adoperararsi per organizzare screening di massa tra i suoi concittadini per individiduare positivi e asintomiatici.

"Nei prossimi giorni selezioneremo un laboratorio analisi che eseguirà tamponi e test sierologici ad Arconate - commenta l'assessore Francesco Colombo - Una svolta nella strategia per combattere il Covid, con un servizio riservato esclusivamente agli Arconatesi. Dobbiamo aumentare la capacità diagnostica del territorio, rendere più accessibili e veloci gli esami, testare quanti più cittadini possibili e identificare più rapidamente i positivi per isolarli e rallentare il contagio. Il mio auspicio è che molti concittadini aderiscano e si sottopongano all’esame, il cui costo sarà a carico dell’utente. Siamo comunque fiduciosi che il laboratorio a cui sarà affidato il servizio offrirà prezzi accessibili. Solo così, con un grande screening di massa, saremo in grado di frenare rapidamente la curva del contagio e mitigare l’impatto delle prossime ondate, in attesa che il vaccino venga somministrato su larga scala".

