Sanzionata per accattonaggio

Sanzionata dalla Polizia locale di Castano Primo nomade romena proveniente da Milano per accattonare in paese. Nelle scorse ore, infatti, gli agenti del comando di piazza Mazzini, durante i controlli atti al rispetto delle misure di prevenzione anti Covid, procedevano ad identificare e sanzionare una cittadina di origine romena. La pattuglia, si dirigevano sul punto, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato al Comando di Piazza Mazzini la presenza di una donna che si avvicinava alle persone in fila fuori dall’esercizio commerciale Conad di via Lonate e che erano in attesa di entrare a fare la spesa, chiedendo loro soldi con insistenza e non rispettando le distanze di sicurezza ed abbassandosi la mascherina. Gli agenti dopo aver contestato alla stessa la prescritta sanziona amministrativa di euro 400,00, la invitavano a fare immediatamente rientro presso il luogo di residenza essendo la sua presenza in Castano Primo ingiustificata ed in violazione delle attuali norme.

