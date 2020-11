Inveruno: arriva 'Prix Quality'

La vecchia sede 'Tigros', rimasta aperta per diversi mesi in via Marconi, ha cambiato proprietà e si sta completamente rinnovando per l'ormai prossima apertura di 'Prix Quality'.

Lo scorso fine anno Inveruno aveva visto l'apertura, nell'area esterna al paese, del nuovo 'Tigros', una struttura moderna in una posizione strategica per lo sviluppo commerciale del paese. Ma in paese, un 'Tigros' c'era già... in via Marconi.

Ecco allora che la vecchia sede, rimasta aperta per diversi mesi, ha cambiato proprietà e si sta completamente rinnovando per l'ormai prossima apertura di 'Prix Quality'.

Ma chi sono? "Prix è una realtà italiana al 100%: veneta per l’esattezza, formata da sei fratelli, che nel 1971 inaugurano il primo dei 'Supermercati Vicentini' dopo aver lavorato nell’acetificio Fosser di proprietà del padre per parecchi anni".

Il gruppo, nato nel 1971, conta ora 170 negozi e 1200 dipendenti, con oltre 500.000 clienti a settimana. Un'azienda veneta leader nel settore discount.

La vecchia sede è stata quasi completamente ammodernata, con una vetrata di ingresso più ampia e servizi aggiuntivi per la clientela. Ancora qualche settimana di lavoro... e poi una nuova realtà commerciale aprirà nel territorio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro