Lombardia in discesa

"La Lombardia ha iniziato una fase di leggero, ma significativo miglioramento. L’Rt è sceso e in base ai numeri già oggi saremmo considerati in fascia arancione". Parole che fanno, insomma, ben sperare per il futuro, quelle scritte dal presidente della Regione, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook ufficiale. "Sono i primi miglioramenti determinati dall’ordinanza regionale del 22 ottobre, perché gli effetti delle misure contro il Covid si vedono dopo almeno due settimane. Quindi, tra qualche giorno dovremmo iniziare a vedere anche i benefici derivanti dal lockdown nazionale - ha continuato il governatore - Questi risultati, merito di sacrifici, devono indurre tutti i lombardi a continuare a rispettare le regole del distanziamento e dell’uso delle mascherine, per consolidare il trend. Il Dpcm stabilisce che, quando si entra in una fascia, i dati in miglioramento debbano confermarsi per almeno due settimane prima di poter passare a minori restrizioni. Perciò, fino al 27 novembre la Lombardia resta in ‘zona rossa’, ma al di là del colore la grande differenza è fatta dal rispetto individuale delle regole".

