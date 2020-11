Guasto fognature: scuola chiusa

Guasto alla fognatura con danneggiamenti per bagni e aule e quindi niente scuola. Il plesso della 'Ida Terzi' di Nerviano resterà chiuso fino a venerdì 20 novembre.

Guasto alla fognatura con danneggiamenti per bagni e aule e quindi niente scuola. Il plesso della 'Ida Terzi' di Nerviano resterà chiuso fino a venerdì 20 novembre. La giunta del sindaco Massimo Cozzi ha infatti emesso un'apposita ordinanza in cui, per motivi precauzionali, si vieta a studenti e personale scolastico di accedere in questi giorni al plesso. "A causa di rigurgito di fognatura avvenuto il 16 novembre - si legge nel contenuto dell'ordinanza - i bagni e le aule dell'edificio scolastico della scuola dell'Infanzia 'Ida Terzi' di via dei Boschi risultano inagibili e, pertanto, il competente servizio tecnico 1 manutenzioni ha provveduto a fare intervenire apposita ditta manutentrice per la tempestiva risoluzione della problematica". Piccoli e loro educatori dovranno, quindi, pazientare ancora per qualche giorno prima di poter riaccedere alla struttura. Fino a quando, cioè, recita sempre l'ordinanza, non sarà effettuata "L'esecuzione di tutte le attività volte alla salvaguardia e alla sanità pubblica, il ripristino dell'impianto fognario della scuola e la pulizia dei locali tramite la ditta appaltatrice del servizio di pulizia del Palazzo municipale". Ritorno sì, quindi, ma allorchè la sicurezza sarà ripristinata su tutti i fronti a beneficio di chi frequenta il plesso.

