Tamponi in auto a MalpensaFiere

'Drive through' negli spazi dell'importante realtà di Busto Arsizio. Un ulteriore tassello, messo in campo dall'Asst Valle Olona, per far fronte all'emergenza Covid-19.

C'è chi è già lì e chi, invece, arriva un po' alla volta; il tempo di verificare la prenotazione e, poi, ci si può sottoporre al tampone. Lo si fa direttamente in macchina (il cosiddetto 'drive through'), nell'area individuata dall'Asst Valle Olona a MalpensaFiere. Un ulteriore e importante tassello, insomma, per far fronte alla lunga e complessa emergenza Covid-19 con la quale, ormai da mesi, tutta la nostra Regione e il nostro territorio e, in generale, l'Italia intera si stanno confrontando. "Il servizio - spiega Marino dell'Acqua, direttore dell'Azienda Socio Sanitaria della provincia di Varese - è partito ad ottobre e, in poche settimane, è diventato sempre più un punto di riferimento per la zona". I numeri, infatti, sono davvero significativi: "Tenete conto - continua il dottor Dell'Acqua - che quando abbiamo iniziato, effettuavamo attorno ai 600 test alla settimana, mentre già nei primi giorni di novembre eravamo arrivati a circa 6 mila". Tre o quattro postazioni, allora, che dalle 9 alle 15.30 sono a disposizione per gli specifici e necessari accertamenti (rivolti a coloro che vengono segnalati dal medico di medicina generale, oltre che alle scuole), al fine proprio di evidenziare se i presenti abbiano contratto o meno il virus. "Le cifre giornaliere, poi - ribadisce il direttore - si aggirano sui 1000 - 1500 tamponi, con i tempi di attesa che sono contenuti (massimo 2 ore). Per quanto riguarda il test vero e proprio, invece, è questione di pochissimo tempo: un minuto, un minuto e mezzo". Ma non è finita qui, perché a breve ci saranno alcune sostanziali novità. "L'Esercito Italiano, infatti, ci ha dato la disponibilità del parcheggio della caserma 'Ugo Mara' di Solbiate Olona, per mettere in campo l'attività anche in quell'area - conclude - Che cosa faremo, pertanto? Lì trasferiremo i tamponi molecolari programmati (quelli che sono in corso d'opera, appunto, a MalpensaFiere), mentre nella stessa realtà di Busto Arsizio proseguiremo con i tamponi rapidi antigienici". (Foto Franco Gualdoni)

