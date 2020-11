Vanzaghello controtendenza: meno funerali

Vanzaghello in controtendenza con alcune altre realtà anche del nostro territorio. Lo dicono i numeri e lo conferma, poi, lo stesso parroco don Armando. Già, perché nell'anno della pandemia dell'emergenza Covid-19, i funerali in paese sono diminuiti rispetto a prima.

Vanzaghello in controtendenza con alcune altre realtà anche del nostro territorio. Lo dicono i numeri e lo conferma, poi, lo stesso parroco don Armando. Già, perché nell'anno della pandemia e della lunga e complessa emergenza Covid-19, i funerali in paese sono diminuiti rispetto a prima. "Di solito, infatti, facendo una media - spiega il sacerdote - ne abbiamo tra i 62 e i 64 durante i 12 mesi; ad oggi, ormai quasi a fine novembre, siamo attorno alla cinquantina". Dieci esequie all'incirca (anzi, pure di più), insomma, in meno, come detto, rispetto agli anni passati. "Volendo ragionare in percentuale, potremmo benissimo dire che ci siamo attestati, in questo preciso istante, ad un 10% inferiore - continua il parroco - Se le cifre saranno confermate, allora, alla fine del 2020, dati alla mano, avremmo una riduzione delle funzioni nella nostra comunità".

