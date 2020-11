Urtato dal muletto

Era impegnato nel turno di lavoro alla Sogedim, ditta di trasporti internazionali di via Mattei a Mesero, quando è rimasto coinvolto in un infortunio.

Era impegnato nel turno di lavoro alla Sogedim, ditta di trasporti internazionali di via Mattei a Mesero, quando è rimasto coinvolto in un infortunio. L’uomo, un 38enne di nazionalità romena, è stato urtato da un muletto per cause accidentali. L’equipaggio della Croce Bianca di Magenta è stato inviato sul posto con il codice rosso della massima urgenza, ma fortunatamente le condizioni dell’operaio sono subito migliorate. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito, in codice verde, al pronto soccorso del Fornaroli. Una pattuglia di Carabinieri ha raggiunto la Sogedim per chiarire la dinamica dell’incidente.

