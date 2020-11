Se la curva si raffredda

Questo è il tempo non tanto di chiedersi con chi fare il cenone a Natale o se sarà possibile bridare a capodanno, ma piuttosto di resistere fino ad un abbassamento delle positività e a come, dopo, si potrà gestire una nuova fase evitando terze ondate.

Dopo settimane di grande, grandissima, ansia e paura, con conteggi di nuove positività da far venire i brividi e da racconti shock dai nostri Ospedali, questa prima domenica di Avvento ci dona un po' di speranza. Lieve, da monitare con cautela e pazienza, ma a testimonianza che i sacrifici necessari che stiamo vivendo iniziano a portare i primi risultati. La 'curva si sta raffreddando' significa che l'aumento dei nuovi casi non è più esponenziale ma limitato, certo, il rapporto di crescita è ancora in salita, ma la pressione potrebbe andare a ridursi.

L'aspetto però positivo, anche se ci troviamo di fronte a oltre 35.000 nuovi casi al giorno e a circa 500 decessi giornalieri, è che aumentano le guarigioni e l'afflusso di pazienti negli Ospedali inizia a ridursi.

