Ciclabile tra Bernate e Casate

Consegnato il verbale di affidamento lavori per la 'tangenzialina' di Bernate Ticino ma anche per la realizzazione della ciclabile tra il paese e la frazione di Casate.

Sono giornate importanti per il comune di Bernate Ticino che ha visto l’ufficializzazione di due opere, in programma da tempo. La prima, tanto attesa e discussa, riguarda la ‘tangenzialina’, una circonvallazione esterna a Bernate che possa snellire il passaggio sul ponte del Naviglio. Dopo la firma, lo scorso 7 ottobre, del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione, nella giornata di mercoledì 11 novembre è stato firmato il verbale di consegna lavori. Partirà ora l’allestimento del cantiere e da contratto la durata dei lavori è di 300 giorni naturali e consecutivi. Un’opera storica per il comune di Bernate Ticino!

Un secondo importante traguardo riguarda la firma del verbale di consegna lavori per la pista ciclabile che collegherà Casate con Bernate. Da contratto la durata dei lavori è di 120 giorni naturali e consecutivi. Un progetto che metterà ancor più in sinergia Bernate Ticino con la frazione di Casate.

Tramite social, l’amministrazione comunale aggiornerà i cittadini sugli sviluppi dei lavori.

