Covid Robecchetto: 7 nuovi casi e 1 guarito

Altri 7 casi di positività al Covid-19 a Robecchetto con Induno e Malvaglio, ma, in contemporanea, anche una persona guarita. In totale il numero dei positivi è 74.

Altri 7 casi di positività al Covid-19 a Robecchetto con Induno e Malvaglio, ma, in contemporanea, anche una persona guarita. "In totale il numero dei positivi presenti nel nostro Comune passa da 68 a 74 - scrive il sindaco Giorgio Braga - I cittadini che hanno contratto il virus in generale stanno abbastanza bene, però ricordo che alcuni sono tuttora ricoverati, anche se nessuno di questi mi risulta in terapia intensiva. Penso sia chiara a tutti la preoccupante situazione in cui si trovano gli ospedali: è nostro dovere comportarci in modo da non peggiorare la situazione. In momenti come questi il senso di responsabilità civile e la solidarietà verso chi ha bisogno sono i cardini su cui costruire una vera comunità".

