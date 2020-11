Da Janssen Oncology l’assistente virtuale su Amazon Alexa e Google Assistant per clinici e farmacisti ospedalieri, e la community Facebook per pazienti e familiari.

Come si assume? Con quale posologia? Che interazioni ha il prodotto con altri farmaci? Da oggi medici specialisti e farmacisti ospedalieri, potranno rivolgere queste domande, e non solo, direttamente al loro assistente vocale. È nata, infatti, OncoVoice, la soluzione di Janssen Italia per Amazon Alexa e Google Assistant sui farmaci soggetti a prescrizione medica. Questa è attualmente disponibile per un farmaco oncologico e per i farmacisti ospedalieri è integrata con la piattaforma già esistente, a loro dedicata, di Janssen Genia.

OncoVoice, sviluppata da Janssen Oncology, potrà essere scaricata gratuitamente da oncologi, urologi e farmacisti ospedalieri su tutti i dispositivi Alexa, Google Home e sulle app Amazon Alexa e Google Assistant per smartphone. La soluzione risponderà in tempo reale sulle caratteristiche di prodotti Janssen in ambito oncologico, fornendo informazioni su aspetti quali la modalità di assunzione, la posologia e le possibili interazioni con altri farmaci. Sarà inoltre possibile richiedere della documentazione sui prodotti Janssen, per riceverla comodamente nella propria casella di posta elettronica.

Al contempo, per supportare al meglio i pazienti oncologici e i loro familiari, Janssen Oncology ha dato vita a OncoVoice Community, una nuova pagina Facebook dove chi si trova ad affrontare un tumore avrà a disposizione uno spazio in cui trovare utili informazioni sulla patologia e condividere la propria esperienza.

“Il nuovo eco-sistema digitale OncoVoice fa parte di un ampio progetto di sviluppo tecnologico e digitale che Janssen sta portando avanti, grazie anche all’uso dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di facilitare il lavoro dei medici e dei farmacisti ospedalieri, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, e ridurre le distanze con pazienti e caregiver” spiega Luca Carlo Nardi, Direttore Commerciale di Janssen Italia.

