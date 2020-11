Influenza: vaccini dal 20 novembre

La comunicazione è arrivata nelle scorse ore, direttamente da Ats, come scrive il sindaco di Robecchetto con Induno e Malvaglio, Giorgio Braga: "I vaccini antinfluenzali per le persone con più di 65 anni saranno disponibile a partire dal 20 novembre".

La comunicazione è arrivata nelle scorse ore, direttamente da Ats, come scrive il sindaco di Robecchetto con Induno e Malvaglio, Giorgio Braga: "I vaccini antinfluenzali per le persone con più di 65 anni saranno disponibile a partire dal 20 novembre. Mi sono confrontato con i medici di base e saranno loro a chiamare gli interessati per fissare l'appuntamento in cui fare, appunto, il vaccino".

