Chiusi gli ambulatori medici

Visto l'aumento dei casi di Covid-19 il sindaco Marina Roma ha chiuso gli ambulatori medici in attesa di sanificazione.

Visto l’aumento dei casi di positività al Covid-19, in attesa della sanificazione degli ambulatori e della messa in atto di tutte le misure necessarie a consentire agli utenti l’accesso in sicurezza alla struttura, a garanzia della salute pubblica, il Sindaco, con una apposita ordianzn ha disposto in via precauzionale la chiusura degli ambulatori di medicina generale ubicati in Via Roma.

I medici possono essere contattati telefonicamente ai seguenti numeri:

Dott.ssa Fusé 3401452249

Dott. Garanzini 3405897660

Dott. Greco 3387889413

Dott. Garavaglia 3494325871

Nella stessa ordinanza il sindaco Marina Roma raccomanda inoltre a tutti i cittadini di non spostarsi dalla propria abitazione, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del DPCM del 04.11.2020 e ha incaricato la Polizia Locale di incentivare i controlli sul territorio al fine di verificare il rispetto di tutte le prescrizioni.

