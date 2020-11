Alunni di nuovo a scuola

Alunni di nuovo in classe. La prima Media di Arconate posta in isolamento precauzionale, per la giornata di oggi (9 novembre), dopo il caso di positività durante le Cresime di sabato, potrà tornare, infatti, regolarmente a scuola. La comunicazione dell'assessore Colombo.

Alunni di nuovo in classe. La prima Media di Arconate posta in isolamento precauzionale, per la giornata di oggi (9 novembre), dopo il caso di positività durante le Cresime di sabato, potrà tornare, infatti, regolarmente a scuola. "Ats ha concluso l’indagine epidemiologica e ci ha comunicato che gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che, durante la cerimonia,, non si sono verificati contatti stretti e che tutti i protocolli sono stati rispettati - dice l'assessore Francesco Colombo - Rimane, invece, in isolamento l'altra prima Media in cui si è verificato il caso di positività al Covid-19. Per quel che riguarda, infine, gli eventuali profili di responsabilità penale che potrebbero scaturire da quanto accaduto, la vicenda è al vaglio della Polizia locale, che sta effettuando le verifiche e gli apprendimenti di rito".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro