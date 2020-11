Marcallo: sono 78 i positivi

"Si raccomanda vivamente a tuttii cittadini di non spostarsi dalla propria abitazione, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità": 78 i positivi e 25 i contatti stretti.

Cresce, anche a Marcallo con Casone, il numero di cittadini colpiti da questa seconda ondata di coronavirus. Un aumento significativo, soprattutto nelle ultime due settimane, che ha portato ora a contare 78 cittadini con positività ufficiale.

Di questi, per fortuna, solo uno è stato ricoverato presso le strutture sanitarie della zona. Le persone in contatto stretto, e quindi in attesa di tampone, sono invece 25.

"Si raccomanda vivamente a tuttii cittadini di non spostarsi dalla propria abitazione, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del DPCM del 04.11.2020 - commenta dal comune - Si raccomnanda inoltre a tutti i cittadini e agli operatori di strutture pubbliche e private di attenersi ad uno scrupoloso uso dei Dispositivi di Protezione Indivudale declinati secondo le categorie di appartenenza".

