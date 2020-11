Tra le proposte più adatte al pendolarismo extraurbano una delle soluzioni più interessanti è lo scooter Yamaha Xmax 300 Tech Max. Praticità, ciclistica sincera e motore generoso.

La nuova esigenza di mobilità urbana tende a far preferire i mezzi privati e le due ruote possono sicuramente dare il loro contributo in termini di velocità di spostamento ridotto impatto sul traffico, consumi e, perché no sicurezza anti Covid-19 visto la indubbia caratteristica al distanziamento sociale e protezione che il casco già di suo prevede. Tra le proposte più adatte al pendolarismo extraurbano una delle soluzioni più interessanti è lo scooter Yamaha XMax 300 Tech Max. Praticità e la protezione tipica dello scooter è unita a una ciclistica sincera e a un motore generoso ed economico. La versione in prova è la più esclusiva, la Tech MAX con una dotazione più ricca che comprende una sella speciale in pelle (così come altri dettagli), poggiapiedi in alluminio, grafica "cool", dettagli cromati del tachimetro e altri dettagli che lo rendono unico. Filante la linea tipica della casa dei tre diapason con un frontale spigoloso con frecce integrate e doppi fari anteriori a LED, come del resto il gruppo ottico posteriore. La posizione di guida è naturale; il manubrio largo, regolabile, è alla giusta distanza, la sella è accogliente e ben sagomata con i piedi che trovano posto sulle pedane che lasciano molta libertà di movimento. Comodo anche in due e con un vano sottosella capace di contenere ben due caschi integrali. Completa la strumentazione mista analogico-digitale con display LCD su cui si possono selezionare le varie informazioni attraverso il pulsante sul manubrio destro. La classica chiave è sostituita da una smart-key che dialoga col commutatore a manopola al centro dello scudo; tramite questo si può accendere il quadro, inserire il bloccasterzo o far sollevare lo sportellino del carburante. Sotto al blocchetto sono presenti due pulsanti: uno sblocca la sella e l’altro il vano nella parte sinistra dello scudo, dove è sistemata la presa 12V e capace di contenere anche uno smartphone. Un altro vano, in questo caso con apertura a pressione è presente sul lato destro. Scendendo da una moto ci vuole un po’ di abitudine al comportamento ciclistico particolare degli scooter, ma una volta presa la giusta confidenza si apprezza l’agilità di questo XMAX 300 che grazie a una forcella di tipo motociclistico con doppia piastra, le ruote, anteriore da 15” e posteriore da 14”, ben gommate, si disimpegna bene nel traffico e rimane comunque stabile quando il passo diventa più allegro. Ottima la frenata, con freni a disco anteriore e posteriore, servita da un ABS di serie decisamente a punto e mai invasivo. Sempre in tema di elettronica segnaliamo la presenza del traction control (disinseribile) utile in caso di scarsa aderenza durante l’apertura del gas. La guida è facile e divertente grazie al motore da 28 CV pronto e progressivo che trasmette il moto alla ruota posteriore tramite una trasmissione ben tarata e silenziosa. Ridotti anche i consumi che andando a spasso posso tranquillamente superare i 30 Km/lt. Servono poco più di 6000,00 € per portarsi a casa l’XMAX 300 Tech MAX, uno scooter premium, molto versatile con una dotazione completa ed esclusiva, garantita dalla qualità Yamaha e, da non sottovalutare, una buona tenuta sul mercato dell’usato. (Foto Roberto Serati)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro