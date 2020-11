Covid Arconate: 82 i positivi ad oggi

Sono, ad oggi, 82 i cittadini di Arconate positivi al Covid-19. "Di questi - scrivono dal Comune - 80 sono al proprio domicilio, 1 è ricoverato in ospedale e 1 si trova presso una Rsa".

Sono, ad oggi, 82 i cittadini di Arconate positivi al Covid-19. "Di questi - scrivono dal Comune - 80 sono al proprio domicilio, 1 è ricoverato in ospedale e 1 si trova presso una delle residenze assistenziali del territorio. Gli arconatesi guariti, poi, sono 64 e i deceduti 6, per un totale di 152 casi certificati da Ats dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda, infine, le scuole, abbiamo 6 classi in isolamento: 5 alle Medie 'Alessandro Manzoni' e 1 alle Elementari Maestri di Arconate".

