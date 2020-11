Positivo dopo la Cresima: prima Media in isolamento

Positivo al Covid-19 dopo la cresima: una classe di Arconate in isolamento fiduciario. In via cautelativa e precauzionale, si è deciso di mettere in quarantena anche l'altra classe che aveva partecipato alle celebrazioni. Si attendono le indagini epidemiologiche di Ats.

Positivo al Covid-19 dopo la cresima: una classe di Arconate in isolamento fiduciario. A darne comunicazione è stato l'assessore Francesco Colombo. "Dopo mie interlocuzioni con il dirigente scolastico e con il direttore del Distretto Ovest-Milanaese di Ats Città Metropolitana, si è deciso, a titolo esclusivamente cautelativo e precauzionale, di porre in isolamento anche l'altra prima Media che ha partecipato alle celebrazioni - scrive - Tale scelta è stata suggerita e avallata da Ats e assunta di comune accordo tra l'Amministrazione comunale e la dirigenza scolastica. L'isolamento di questa classe prima è in vigore per tutta la giornata di oggi (lunedì 9 novembre), in attesa che Ats svolga le indagini epidemiologiche necessarie. Al termine degli accertamenti l'autorità sanitaria ne comunicherà gli esiti e saranno presi i provvedimenti più opportuni, ovvero se l'isolamento dovrà essere prolungato oppure no".

