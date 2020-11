Di nuovo... 'Distanti, ma uniti'

Commercianti di Magnago e Bienate: per generi di prima necessita è possibile fruire di un servizio a domicilio. Un importante aiuto per far fronte al difficile periodo di emergenza.

Ancora una volta... 'Distanti, ma uniti'. E il messaggio che già in primavera era risuonato forte e chiaro tra Magnago e Bienate e che, adesso, è tornato con ulteriore forza e concretezza. "In questo momento difficile, dettato dalla lunga e grave emergenza Covid - scrive il sindaco Carla Picco - con la collaborazione dei commercianti locali, per generi di prima necessita è possibile fruire di un servizio a domicilio chiamando direttamente una serie di attività che si trovano, appunto, sul nostro territorio". Più nello specifico, gli esercizi direttamente interessati sono: Ortofrutta di Perotta Danilo (piazza Michele 24, 0331/658204 o daniloperotta [at] tin [dot] it), Fruttalimentari di Ferrier A & C snc (via Diaz 3/5, 0331/658350, telefonare in orari di negozio 8-12:30 e 16-19:30; cellulare 347/6843828 anche tramite whatsapp; fruttalimentaridiferrier [at] tin [dot] it), Sweet Love Bread & Coffee (piazza Tricolore 3/c, 0331/024280, sweetlove [dot] mjs [at] gmail [dot] com), Panpero cafè (via Don Checchi 8, 380/6479604, panperocafe [at] gmail [dot] com), Al vecchio Forno sas di Mappelli e C. (piazza d’Armi 8, 0331/657074, mappellimarco [at] gmail [dot] com), Edicola Bertoletti Miriam (piazza D’armi angolo via San Martino, 0331/658918, edicolabertoletti [at] hotmail [dot] it), Roby News Edicola di Bochese Roberto (via Sardegna, 388/9219806, rbochese [at] yahoo [dot] it). "Un grazie enorme a tutti coloro che stanno fornendo ancora una mano per garantire un aiuto prezioso - conclude il primo cittadino".

