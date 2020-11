Un messaggio che la giunta di Parabiago del sindaco Raffaele Cucchi ha voluto rendere con uno spot girato in questi giorni e giunto ora a forma compiuta con la regia e l'apporto decisivo dell'assessore alla sicurezza Barbara Benedettelli.

Ultimi ciak per un messaggio preciso: rispettare il Codice della Strada è un dovere di tutti che porta beneficio a tutti. Un messaggio che la giunta di Parabiago del sindaco Raffaele Cucchi ha voluto rendere con uno spot girato in questi giorni e giunto ora a forma compiuta con la regia e l'apporto decisivo dell'assessore alla sicurezza Barbara Benedettelli. "Siamo tutti responsabili della sicurezza stradale - ha detto Cucchi - e per quanto l'ente pubblico possa intervenire con segnaletica e controlli, senza l'attenzione e la consapevolezza degli utenti della strada nel rispettare le regole, è difficile prevenire i sinistri". Da qui l'idea di uno spot che intende essere "Richiamo alla presa di coscienza di chi si mette alla guida di qualsiasi mezzo". Sia pur con le difficoltà dovute alla necessità di rispettare il distanziamento per la prevenzione dal Covid-19, lo spot è stato girato praticamente a tempo di record nella consapevolezza, conclude Cucchi, che "La sicurezza non si prende pause dal quotidiano".

