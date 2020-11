Sportello lavoro: nuova sede

Nuova sede per nuove sfide. Lo 'Sportello di orientamento al lavoro - The Future' di Villa Cortese prova a riprendere fiato sia pur nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

Nuova sede per nuove sfide. Lo 'Sportello di orientamento al lavoro - The Future' di Villa Cortese prova a riprendere fiato sia pur nell'ambito dell'emergenza Covid-19. L'iniziativa è figlia di una collaborazione tra Comune e cooperativa Albatros che prosegue ormai da tempo. "In questi anni - si legge nella nota del Comune - lo sportello ha visto un accesso elevato di persone e proposto percorsi formativi di supporto alla ricerca del lavoro". Tra le funzioni a cui è deputato figurano "Colloqui individuali di accoglienza e ascolto, bilancio di competenze, orientamento scolastico e informazioni su scuole e corsi, orientamento ai servizi del territorio, stesura del curriculum vitae, offerte di lavoro, affiancamento e supporto per l'uso di Pc e rete e opportunità formative per lavoratori e disoccupati". Insomma, un'ampia galassia di competenze volta a favorire un dialogo sempre più intenso e proficuo tra mondo della formazione e del lavoro. Lo sportello aprirà il venerdì mattina su appuntamento nel suo nuovo quartier generale di piazza Carroccio 21 e la sua referente sarà Valeria Di Salvo.

