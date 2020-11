Giovane fermato con la cocaina

I Carabinieri lo hanno visto mentre erano in servizio di pattugliamento a Marcallo con Casone. Il ragazzo nascondeva 38 dosi di cocaina per un totale di circa 36 grammi.

Stavano pattugliando il territorio la scorsa notte quando, arrivati a Marcallo con Casone, i carabinieri di Magenta si sono imbattuti in un ragazzo dai modi di fare sospetti. Era fuori dalla sua auto e alla vista dei militari si è agitato. La pattuglia si è avvicinata e lui è saltato in macchina scappando. Ne è nato un inseguimento per le vie di Marcallo conclusosi in via Pasubio dove il giovane è stato bloccato. Il motivo della fuga è stato subito spiegato. Nascondeva 38 dosi di cocaina per un totale di circa 36 grammi. Inizialmente aveva detto di essere senza fissa dimora, ma aveva le chiavi di un’abitazione. I carabinieri hanno scoperto dove viveva procedendo alla perquisizione anche della casa nella quale sono stati trovati altri due grammi di cocaina, 550 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Per il giovane, classe 1998 di origini albanesi, è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e resistenza. L’arresto è stato convalidato ed è stato trasferito nella casa circondariale di San Vittore.

