Reddito di cittadinanza: al servizio della comunità

Coloro che beneficiano del Reddito di cittadinanza, ora potranno prestare opere a servizio della comunità di Buscate. Nel mese di ottobre deliberati i Progetti Utili per la Collettività.

Coloro che beneficiano del Reddito di cittadinanza, ora potranno prestare opere a servizio della comunità di Buscate. “Nel mese di ottobre abbiamo deliberato i Progetti Utili per la Collettività, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza – ci spiega Elena Bienati, assessore ai servizi sociali - Questi progetti rappresentano un’occasione di inclusione per loro e per tutta la collettività”. I percettori del Reddito di Cittadinanza sono tenuti a offrire la propria disponibilità a partecipare ai progetti messi in campo dal proprio Comune di residenza. L’adesione consiste nel prestare attività lavorativa per un minimo di 8 e un massimo di 16 ore settimanali, in supporto all’ente, in ambito sociale, ambientale, culturale e tutela dei beni comuni. “Qualche esempio di attività? Le piccole manutenzioni o il supporto alla Polizia Locale nelle ore di ingresso e uscita dalle scuole. Molto interessante è la possibilità di poter collaborare e coinvolgere il terzo settore, con le associazioni più strutturate sul nostro territorio”. “La scelta delle persone avverrà tramite colloquio con i servizi sociali. Ci sono però persone non tenute a partecipare, per esempio, chi sta partecipando a tirocini formativi o altri progetti di inclusione sociale o si trova in condizioni di salute tali da non consentirne la partecipazione. Purtroppo la situazione di emergenza in cui ci troviamo ha sicuramente rallentato la messa a punto di questo importante servizio, ma stiamo lavorando per renderlo operativo quanto prima”.

