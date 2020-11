Polizia locale: controlli Covid

Intensificata l'attività del comando di piazza Mazzini a Castano. Gli agenti impegnati sia durante il giorno che con turni serali, per monitorare le singole situazioni.

Una curva epidemiologica che sale, con numeri di contagiati e persone in isolamento in aumento. A sensibilizzare cittadini e gestori di attività commerciali di Castano Primo sono gli agenti della Polizia locale che, dopo una preliminare opera di prevenzione, se necessario saranno costretti a sanzionare chi contravviene alle disposizioni di legge. I controlli sono stati intensificati anche con l’introduzione di turni serali affinché vengano monitorate situazioni di possibili assembramenti, nonché per la vigilanza ed il rispetto di orari e modalità di vendita da parte di esercizi commerciali ed al fine di prevenire episodi di assembramenti di adolescenti oltre al rispetto del coprifuoco. "Come comunità stiamo portando avanti sacrifici straordinari, e non permetteremo che l’indifferenza e l’assenza di responsabilità di pochi metta a rischio l’incolumità, sanitaria ed economica di tutti - afferma il sindaco Giuseppe Pignatiello - Faremo tutto ciò che è necessario, come abbiamo sempre fatto, per tutelare la nostra Castano e i castanesi anche se ciò comporta l’inasprimento dei controlli. Desidero infine rivolgere un caloroso e doveroso ringraziamento ai nostri preziosi Agenti del comando di Polizia locale per il lavoro meraviglioso che stanno continuando a svolgere".

