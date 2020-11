Magnago: cimiteri aperti dalle 8 alle 20

Cambio degli orari di apertura nei due cimiteri di Magnago e Bienate. Con l’ordinanza n. 140 del 30/10/2020, infatti, il sindaco Carla Picco ha disposto la rimodulazione degli orari di apertura dei camposanti nella settimana di commemorazione dei defunti e pertanto fino all'8 novembre saranno aperti tutti i giorni dalle 8 alle 20. "Si raccomanda il rispetto delle misure igienico sanitarie di prevenzione del contagio ed in particolare si ricorda il divieto di assembramenti ed il rispetto della distanza di sicurezza e l’obbligo di mascherina - ribadisce il primo cittadino".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro