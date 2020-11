Vaccino Covid: prime dosi a dicembre?

Il condizionale, ovviamente, resta ancora d'obbligo, ma la possibilità c'è, eccome. Prime dosi del vaccino contro il Coronavirus a dicembre? Poi quantità importanti in primavera?

Il condizionale, ovviamente, resta ancora d'obbligo, ma la possibilità c'è, eccome. O meglio, almeno da alcune dichiarazioni che il Premier Giuseppe Conte avrebbe fatto nelle scorse ore. "Il vaccino contro il Covid-19? L’Ema ha iniziato la fase definita di rolling review, confidiamo di averlo a dicembre. Arriverà qualche milione di dosi per Paese, ragionevolmente. Dovremo fare un piano, ciascuna Nazione, per intervenire subito sulle fasce più fragili e vulnerabili della popolazione e gli operatori sanitari". E, poi, ha aggiunto. "Ci sono contratti che prevedono la consegna in tempi stabiliti, ovvio non di tutte le dosi. Bisognerà aspettare la primavera per avere accesso ad una quantità nettamente superiore. E, infatti, per quel periodo che confidiamo di essere venuti a capo di questa situazione e speriamo che qualche mese prima usciremo dalla curva più preoccupante".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro