Auto in fiamme

È scoppiato poco dopo la mezzanotte l’incendio che ha distrutto una vettura parcheggiata in via Umberto I a Bernate Ticino. Alcuni residenti accortisi delle fiamme hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine e i proprietari delle macchine parcheggiate accanto a quella in fiamme. Da fonti pare che non sia il primo atto vandalico nei confronti dei proprietari. Al momento le forze dell’ordine stanno procedendo con i dovuti accertamenti.

