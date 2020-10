"La Notte dei Santi è l’appuntamento della vigilia della Solennità di Tutti i Santi che convoca i gruppi adolescenti per vivere una serata di ascolto, testimonianza, preghiera".

Nel rispetto delle normative vigenti, è stata rivista la modalità di celebrare la Notte dei Santi 2020, chiedendo il coinvolgimento diretto dei coordinatori degli oratori, degli educatori dei gruppi, delle parrocchie e delle comunità, perché si invitino gli adolescenti ad un momento di riflessione e di preghiera nella propria chiesa, nella serata di sabato 31 ottobre 2020, vigilia di Tutti i Santi, chiedendo che la celebrazione in chiesa si svolga, secondo i protocolli per le messe, nel tempo congruo per il rientro a casa.

"La Notte dei Santi è l’appuntamento della vigilia della Solennità di Tutti i Santi che convoca i gruppi adolescenti per vivere una serata di ascolto, testimonianza, preghiera. Nella serata di sabato prossimo, 31 ottobre, avremmo dovuto incontrarci nella zona di CityLife a Milano, incontrando la realtà del Pime e degli oratori e delle parrocchie della zona fiera (Vecellina, Sempione, San Siro), ma, secondo i protocolli vigenti, questo non è più possibile - spiegano dalla FOM - Non vorremmo far mancare però questa occasione agli adolescenti della Diocesi, anche se le condizioni per incontrarsi sono mutate".

«La tua crescita spirituale si esprime soprattutto nell’amore fraterno, generoso, misericordioso. Lo diceva San Paolo: “Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi” 1 Ts 3,12). Che tu possa vivere sempre più quella “estasi” che consiste nell’uscire da te stesso per cercare il bene degli altri, fino a dare la vita.

Quando un incontro con Dio si chiama “estasi”, è perché ci tira fuori da noi stessi e ci eleva, catturati dall’amore e dalla bellezza di Dio. Ma possiamo anche essere fatti uscire da noi stessi per riconoscere la bellezza nascosta in ogni essere umano, la sua dignità, la sua grandezza come immagine di Dio e figlio del Padre. Lo Spirito Santo vuole spingerci ad uscire da noi stessi, ad abbracciare gli altri con l’amore e cercare il loro bene» (Papa Francesco, Christus Vivit, n. 163-164).

"Infine, li inviteremo a mettersi a confronto con la “santità adolescenziale”, di cui il beato Carlo Acutis è uno dei testimoni. Era lui a dire: «Non io ma Dio», compiendo un salto che ha ricentrato la sua giovane vita, costellata di piccole scelte straordinarie vissute nell’ordinario.

Ci aiuterà ad inquadrare la dinamica della “santità adolescenziale” un video con l’intervento del Vescovo ausiliare di Milano, S.E. Mons. Paolo Martinelli (che è scaricabile dal Google drive che abbiamo messo a disposizione), che ha studiato e conosciuto la figura del beato Carlo Acutis e saprà raccontarla ai nostri adolescenti.

Grazie a questo video manterremo – per come è possibile – una delle caratteristiche della Notte dei Santi diocesana che è l'”incontro” con uno dei Vescovi ausiliari della nostra Chiesa ambrosiana".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro