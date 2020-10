Nuova veste, ma anche nuova sicurezza per i residenti. Interventi di riqualificazione per la via Tintoretto a Parabiago. Ecco quali azioni saranno messe in campo.

Nuova veste, ma anche nuova sicurezza per i residenti. Gli obiettivi che l'Amministrazione del sindaco Raffaele Cucchi si propone di portare a casa con la riqualificazione di via Tintoretto a Parabiago sono due e hanno una fisionomia precisa. L'importo economico complessivo, figlio di un finanziamento da parte della Regione, ammonta a 700 mila euro. "Il progetto - spiega lo stesso primo cittadino in una nota - prevede interventi che assicurino maggior sicurezza stradale per i residenti della zona, questo comporta la realizzazione di tratti di marciapiedi , aiuole e parcheggi studiati in modo da rendere il percorso della strada più sinuoso e con deflessioni che costringano i veicoli in transito a limitare la velocità e, al contempo, rendere più sicuro il transito dei pedoni e l'uscita dalle abitazioni". L'intervento migliorativo non si limita però alla via in questione perché nel pacchetto dell'appalto figurano anche un nuovo manto stradale e una rinnovata illuminazione pubblica che interesseranno le vie Mulini e Caldara. Su via Tintoretto, Cucchi ricorda che "L'intervento è stato oggetto di studio del tavolo permanente per la sicurezza stradale e di ascolto delle osservazioni sottoposte dai cittadini residenti in zona". Una volta chiara la strada da percorrere, si è messo mano alle modalità di finanziamento e ora l'intervento ha potuto vedere la luce.

