Cimitero: nuovi colombari

I lavori di realizzazione del primo lotto di un nuovo corpo di colombari all'interno del cimitero di Busto Garolfo stanno per prendere corpo.

L'intervento faceva già parte del novero dei lavori pubblici decisi dall'Amministrazione del sindaco Susanna Biondi. Adesso, tra le quaranta candidature pervenute, è stato individuato anche chi si occuperà di realizzarlo. I lavori di realizzazione del primo lotto di un nuovo corpo di colombari all'interno del cimitero di Busto Garolfo stanno per prendere corpo. Giunge così a una decisiva accelerazione un discorso che aveva preso le mosse nel 2018 quando la giunta decise di affidare l'incarico per la realizzazione del progetto definitivo nel lato est del luogo dell'ultimo riposo dei cittadini bustesi alla società Afib. Poi, il 5 marzo 2019, arrivò il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Adesso i lavori, che muovono un importo di 550 mila Euro, sono pronti per l'attuazione. A occuparsi di eseguire l'intervento che la giunta ha inserito nel piano triennale per le opere pubbliche 2019-2021 sarà la società Gi.Mi.

