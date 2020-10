Robecchetto: un guarito e una classe in quarantena

C'è un cittadino di Robecchetto e Malvaglio guarito dal Covid-19. Sospese, intanto, le lezioni alla 2^A delle Medie, perché un alunno è risultato positivo.

Una buona notizia, ossia che una delle persone positive al Covid-19 a Robecchetto con Induno e Malvaglio ha effettuato il tampone di controllo e l'esito è stato favorevole, così, ora, può finalmente tornate alla vita normale. "Per quanto riguarda, poi, il totale dei positivi - scrive il sindaco Giorgio Braga - sono, ad oggi, 26; fortunatamente mi risulta che stanno tutti bene e che sono tutti al proprio domicilio". Infine, una comunicazione dalla scuola. "La dirigente scolastica ha sospeso, in via cautelativa, le lezioni in presenza della classe 2^A delle Medie - conclude il primo cittadino - Questo perché alunno è risultato positivo. Lo studente, comunque, sta bene e si trova al proprio domicilio".

