L'Arcivescovo dialoga con le banche

Giovedì 29 ottobre, alle 12, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, incontra la comunità finanziaria con un evento on line in diretta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Alla conferenza, tenuta nel rigoroso rispetto delle norme per la sicurezza sanitaria, interverranno monsignor Mario Delpini e Giuseppe Sopranzetti, direttore della sede di Milano della Banca d’Italia. Introduce e modera Elena Beccalli, preside della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Parteciperanno nelle forme consentite dalle norme di sicurezza i rappresentanti delle principali banche italiane. Durante la conferenza saranno illustrati i primi esiti e gli sviluppi futuri del dialogo e della collaborazione tra la Diocesi di Milano, l’Università Cattolica e le principali banche italiane per lo studio e l’elaborazione di idee e strumenti di lavoro per una economia e una finanza sostenibili. L’evento sarà anche l’occasione per presentare il volume pubblicato dalla casa editrice Vita e Pensiero dal titolo Quali responsabilità per la finanza?, nato dal primo incontro tra l’Arcivescovo di Milano e il mondo finanziario tenutosi il 23 ottobre 2019, nell’ambito di un convegno sui temi di etica e finanza svoltosi in Cattolica e alla Biblioteca ambrosiana. Dopo l’invito dell’Arcivescovo Delpini a proseguire il dialogo, hanno preso vita diverse iniziative, come la realizzazione in Università Cattolica dei “Laboratori di economia e finanza” dedicati ai temi principali del documento della Congregazione della Santa Sede per la Dottrina della Fede e del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. L’evento sarà diffuso in diretta sui canali social dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

