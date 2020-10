Parchi a tema... sport

Il sindaco di Villa Cortese Alessandro Barlocco ha in mente di dotare alcuni polmoni verdi del territorio cittadino di una marcata valenza sportiva.

Luogo di relax, ma anche oasi preziosa per coltivare la passione per lo sport. Il sindaco di Villa Cortese Alessandro Barlocco è consapevole che i parchi del paese di cui è al timone possono rappresentare anche una sorta di palestra en plein air in cui potersi tenere in forma. E per questo ha in mente di dotare alcuni polmoni verdi del territorio cittadino di una marcata valenza sportiva. "Per ogni parco - spiega - abbiamo previsto una tematica specifica, ma ce ne sono alcuni che vogliamo adibire specificatamente alla pratica sportiva". Uno di questi è quello di via Pepe dove l'amministrazione comunale ha in mente di realizzare una vera e propria area fitness. "Sulla scorta di un sondaggio condotto nel nostro paese da alcuni ragazzi - spiega il primo cittadino - abbiamo deciso di approntare alcune strutture e una di queste è appunto il punto dedicato al fitness libero". E un deciso impulso alla pratica sportiva si candida ad avere anche il parco di via D'Azeglio dove, spiega ancora Barlocco, "Accanto alla sistemazione del campo di calcio abbiamo previsto l'installazione di una rete per la pallavolo". Parchi oasi di sport ma anche possibili punti di ristoro culturale. E questa è, invece, la vocazione a cui è destinato quello di piazza Galileo Ferraris proprio a due passi dal comune. L'intento della giunta Barlocco è di agevolare la fruizione dei servizi della biblioteca en plein air e a tale riguardo, dice, "Abbiamo pensato di installare un gazebo per creare una zona di particolare ombra". Certo, il discorso sarà utile in prospettiva quando la calda stagione tornerà a farsi sentire ma le basi sono già state gettate ora. Sotto il cielo di Villa Cortese, quindi, i parchi assumono un aspetto decisamente multifunzionale che non li riduca a soli polmoni verdi ma ne consenta una fruizione ottimale in piena simbiosi con la natura.

