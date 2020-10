"Davanti alle nostre attività"

L'appuntamento è domani (28 ottobre), alle 11.30 e per 15 minuti. Una manifestazione pacifica e nel rispetto del regole, organizzata dalle attività commerciali.

L'appuntamento è domani (28 ottobre), alle 11.30 e per 15 minuti. Un gesto pacifico, di solidarietà e dissenso per far sentire la loro voce sull'ultimo Dpcm del Governo per quanto riguarda l'emergenza Covid-19 (le varie chiusure imposte, per alcuni in maniera parziale, per altri, invece, totale). Ci saranno, allora, ristoratori, titolari e gestore di bar e commercianti più in generale, ma anche semplici e normali cittadini; tutti uniti (l'iniziativa, partita da Castano, sta coinvolgendo davvero numerose realtà pure dei Comuni vicini: Buscate, Vanzaghello, Turbigo, ecc...), si posizioneranno davanti alle loro attività (oppure metteranno un cartello in vetrina) per ribadire quei messaggi ("Noi non ci stiamo", "Noi non ci arrendiamo") più e più volte espressi in questi lunghi e complessi mesi. Una manifestazione, insomma, ci tengono che venga sottolineato... "Pacifica e nel rispetto delle regole, indossando le apposite mascherine e mantenendo il distanziamento", che, però, vuole essere l'ennesima occasione per far capire gli enormi sacrifici con i quali, quotidianamente, queste realtà sono costrette a fare i conti e quelli con i quali si sono già dovuti confrontare da quando è cominciata la pandemia. "Partecipa anche tu se vuoi - concludono - mettiti di fronte alla porta della tua abitazione, perché insieme si può fare".

