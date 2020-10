"Tutti gli ospedali lavorano all'unisono". Lo dice e lo ribadisce l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, anche per rispondere ad alcune critiche.

"Tutti gli ospedali lavorano all'unisono". Lo dice e lo ribadisce l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, anche per rispondere ad alcune critiche e accuse che sono arrivate. "Vorrei ricordare che ogni struttura sanitaria lombarda - afferma Gallera - sta rimodulando la propria attività per rispondere in modo adeguato alle esigenze di ricovero e cura che si stanno determinando, continuando a garantire prestazioni non differibili oppure legate alle attività oncologiche e alle reti tempo-dipendenti. Tutti gli ospedali lavorano all'unisono, anche con equipe multidisciplinari e interaziendali, in ottemperanza del piano ospedaliero regionale approvato dalla giunta il 16 giugno scorso e validato dal Governo due settimane dopo".

