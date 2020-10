Inizia il 'Black Friday'

Fino al 19 novembre, sul portale online 'Amazon' sarà possibile acquistare tantissimi articoli a prezzo scontato con sconti che arrivano anche al 70%.

La settimana di promozioni ed offerte di Amazon comincia con un Black Friday in anticipo, dove troviamo tantissime offerte su migliaia di articoli presenti sullo store a partire già da queste ore! Infatti, fino al 19 novembre, sul portale online sarà possibile acquistare tantissimi articoli a prezzo scontato con sconti che arrivano anche al 70% in alcuni casi, in attesa del vero e proprio Black Friday previsto per il 27 novembre.

Le offerte saranno consultabili nella sezione dedicata amazon.it/blackfriday e presentate in pieno stile Black Friday: un conto alla rovescia segnalerà accanto ad ogni articolo la disponibilità temporale della promozione, salvo esaurimento scorte.

Amazon si impegna a proporre nuove offerte tutti i giorni, fino al 16 novembre, coprendo ciascuna categoria presente sullo store: dai giocattoli alla moda, dall’elettronica agli articoli per la casa e la cucina, ai prodotti per la cura della persona.

Amazon spingerà soprattutto sui brand controllati dalla società con una serie di sconti validi per tutto il periodo della promozione.

I clienti potranno ottenere: fino al 25% su accessori per la casa, elettronica, attrezzature sportive dei marchi AmazonBasics, Ultrasport e Umi.

Gli sconti arrivano fino al 40% su prodotti alimentari essenziali selezionati Happy Belly, alimenti per animali domestici di Lifelong e sui marchi Amazon Fashion tra cui find., Meraki, Aurique, Iris & Lilly e Truth & Fable.

