Robecchetto: altri 6 casi; sono 22 in tutto

Sei cittadini positivi in più a Robecchetto con Induno e Malvaglio. "Da 16, quindi, siamo passati a 22; il balzo in avanti così significativo è anche determinato dalle difficoltà di ATS ad aggiornare velocemente il portale dedicato ai sindaci da cui ricavo le informazioni - scrive il primo cittadino Giorgio Braga - La buona notizia, però, è che, a differenza di quanto succedeva questa primavera, le persone stanno bene e sono al proprio domicilio. Quello che sta accadendo nella nostra comunità è completamente allineato all'andamento della situazione regionale, chiaramente il maggior numero di tamponi che viene effettuato permette una più puntuale e precisa fotografia della situazione che stiamo vivendo, individuando sempre di più le persone, anche asintomatiche, interessate dalla malattia".

