Vanzaghello 'zona rossa'? "Falso": lo dice e lo ripete in maniera netta e chiara il sindaco Arconte Gatti, per rispondere alle voci che, da qualche giorno, stanno circolando in paese.

Vanzaghello 'zona rossa'? "Falso": lo dice e lo ripete in maniera netta e chiara il sindaco Arconte Gatti, per rispondere alle voci che, da qualche giorno, stanno circolando in paese. "La notizia è assolutamente priva di fondamento - afferma - e l'Amministrazione non ha alcuna intenzione, al momento, di prendere nessun ulteriore provvedimento oltre a quelli indicati dai DPCM e dalle ordinanze regionali. Ricordo, inoltre, che la diffusione di queste notizie false crea non pochi disagi nei confronti dei cittadini, delle associazioni ed in particolare delle attività locali, soprattutto in questo delicato momento. Esorto, quindi, tutti ad evitare di diffondere voci errate, un procurato allarme può essere passibile di denuncia. Siamo quotidianamente impegnati ad informarvi, in tempi brevissimi, sulle novità e gli aggiornamenti, che trovate pubblicati sui canali ufficiali del Comune".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro