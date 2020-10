Le disposizioni per locali e negozi

Emergenza Coronavirus: le nuove disposizioni per gli esercizi commerciali al dettaglio e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Emergenza Coronavirus: le nuove disposizioni per gli esercizi commerciali al dettaglio e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Più nello specifico, negozi e locali devono garantire ingressi contingentati, quindi esporre obbligatoriamente un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore, evitare gli assembramenti, garantire il metro di distanza tra i clienti. In parallelo, poi, le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso della clientela.

