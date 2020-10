Degrado in Strada Mainaga

Strada Cascina Mainaga a Magenta, una di quelle vie dove passarci diventa un rischio. Oggi, giornata di pioggia, peggio ancora. Allagata e con la solita voragine che si espande.

Strada Cascina Mainaga a Magenta, una di quelle vie dove passarci diventa un rischio. Oggi, giornata di pioggia, peggio ancora. Allagata e con la solita voragine che si espande sempre di più. E’ la strada che, dalla rotonda dell’Obi porta dritti alla cascina Mainaga. Segno dell’incuria la strada Mainaga è andata consumandosi nel corsi degli anni e oggi è ridotta ad un colabrodo. In particolare in un punto, poco avanti dal supermercato del giardinaggio. Quando piove si trasforma in una pozzanghera di fango e transitarvi diventa un'impresa. Oggi sono stati sistemati dei sacchetti e dei segnali che invitano gli automobilisti a prestare attenzione durante il passaggio lungo quel tratto. Non resta che auspicare un intervento che possa finalmente renderla una strada degna di tal nome.

