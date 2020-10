Covid Magnago: 46 positivi

Sono 46 i cittadini di Magnago e Bienate positivi al Covid-19 e 87, invece, quelli in quarantena per contatto stretto e/o casi clinici. "Teniamo comportamenti rigorosi - dice il sindaco".

Sono 46 i cittadini di Magnago e Bienate positivi al Covid-19 e 87, invece, quelli in quarantena per contatto stretto e/o casi clinici. "Numeri che ci obbligano ad un'ulteriore rafforzata azione volta a garantire, ognuno per le proprie competenze, la massima vigilanza ed attenzione nell’impedire il diffondersi del contagio - scrive il sindaco Carla Picco - Comportamenti individuali di prudenza massima sono indispensabili. Il nostro quotidiano sia vissuto all’insegna della prudenza e del rispetto, per noi e per gli altri. La situazione è davvero tale da chiederci comportamenti rigorosi come e più dello scorso marzo: ciascuno, allora, faccia la propria parte. Solo così potremo convivere con il virus e alla fine uscire da questa situazione".

