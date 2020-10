Milano si colora di 'rosa'

Il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere il Giro d'Italia. Domenica 25 ottobre, la 21^ e ultima tappa, la cronometro con partenza da Cernusco sul Naviglio.

Milano si prepara ad accogliere il Giro d'Italia. Ci siamo, insomma, perché l'appuntamento è per questa domenica (25 ottobre), con la 21^ e ultima tappa, la cronometro con partenza da Cernusco sul Naviglio e, appunto, gran finale (come da tradizione) nel capoluogo lombardo. E per l'occasione, allora, ecco che Palazzo Lombardia, sede della giunta regionale, si illumina di rosa per festeggiare il passaggio della corsa ciclistica sul nostro territorio. Così richiamando l'iconica Maglia Rosa, simbolo non solo dello sport italiano, ma anche della cultura Made in Italy. "Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore Martina Cambiaghi - ha un importante compito: agevolare e stimolare i lombardi a praticare sport, il mezzo ideale non solo per salvaguardare la propria salute ma anche per riscoprire le bellezze locali".

